Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Düşme stresi insanı bayıltabilir

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Manisa FK galibiyetinin ardından düşme stresinin insanı bayıltabileceğini fakat halka bayram yaşattıklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Manisa FK'yı 2-0 yenerek ligde kalmayı başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Cihat Arslan, açıklamalarda bulundu. Maçın stresi nedeniyle sevinç bile yaşayamadığını söyleyen Arslan, "Toplantıya bu duygularla girmek çok önemli. Allah'a şükürler olsun halkımızı sevindirdiğimiz için. Çünkü kornalar çalınıyor, insanlar bayram yaşadı. Tabii çok değerli bir şey ama bu düşme stresi insanı öldürebilir, bayıltabilir. Sevinci de çok yaşadığımı söyleyemem ama huzur var Allah'a şükür. Çorum maçından önce basın aracılığıyla bir çağrı yapmıştık. Sağ olsun 30 kişiye yakın geldi. Konuştuk, dertleştik, durumu anlattık. Şükürler olsun herkes de o desteği verdi. Urfa'da daha önce de çalıştım, hiç bugünkü kadar güzel bir atmosfer görmedim. Kendi maçımızla ilgili yani. Türkiye Kupası ve başka maçlarda bu coşku oldu ama herkes buna katkıda bulundu. Katkı veren herkese teşekkür ederim. İnşallah seneye rabbim yüzümüzü güldürür. Her türlü daha iyi yapılanma yaparak son haftayı böyle şampiyonluk kutlamalarıyla taçlandırırız. Bütün hayalim, ümidim bu" diye konuştu. - ŞANLIURFA