Şanlıurfa'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arama yapılan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçenin Selimpınar Mahallesi uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, A.K. isimli yolcuya ait olduğu öğrenilen bir valizde 2 kilo 340 gram skunk maddesi ele geçirildi. A.K. emniyet ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı. - ŞANLIURFA