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Şanlıurfa'da Öğrenciler Bilim Fuarı'nda Projelerini Sergiledi

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrenciler, 15 projeyi sergiledi. Okul Müdürü Semiha Kanpakoğlu, öğrencilerin bilimsel projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde öğrenciler, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" kapsamında projelerini sergiledi.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilim fuarı açıldı.

Okulun 41 öğrencisi 10 öğretmeninin desteğiyle hazırladığı 15 projeyi sergiledi.

Okul Müdürü Semiha Kanpakoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin önemli bilimsel projeler sergilediğini söyledi.

Projelerde emeği geçen öğrencilere teşekkür eden Kanpakoğlu, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin hazırladıkları projeleri inceledik, bilimin her alanında yapılacak olan çalışmaların bizler de destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Şanlıurfa Tübitak Eğitim Güncel Haberler

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