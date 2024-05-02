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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 105 gram esrar, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 6 kilo 105 gram esrar, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Şanlıurfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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