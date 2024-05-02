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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 105 gram esrar, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada; 6 kilo 105 gram esrar, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Şanlıurfa Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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