Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada; 6 kilo 105 gram esrar, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA