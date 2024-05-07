Şanlıurfa'da Kadınlar Mesleki Kurslara İlgi Gösteriyor
Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen mesleki kurslara kadınlar ilgi gösteriyor. Kısas Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezi'nde açılan kurslarda gençler ve kadınlar meslek öğreniyor. Kadınlar, dikiş nakış ve el sanatları atölyesi ile el emeklerini esere dönüştürerek aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen mesleki kurslara kadınlar ilgi gösteriyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından Kısas Mahallesi'ne kazandırılan Kültür Merkezi'nde açılan kurslarda gençler ve kadınlar meslek öğreniyor.
Merkezde ayrıca bağlama kursu, bilgisayar kursu, dikiş atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma yazma kursu ve okuma salonu bulunuyor.
Kadınlar, dikiş nakış ve el sanatları atölyesi ile el emeklerini esere dönüştürerek aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Kırmızı Kurdele Projesi kapsamında hizmet veren okuma yazma kursuyla da kadınlar, eğitmenler eşliğinde öğrenmeye devam ediyor.
Kurslara katılanlar, hizmetlerinden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti.