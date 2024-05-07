Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 53 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcıları ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ve silah satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla kentteki 13 ilçede uyuşturucu satıcıları ile silah kaçakçılarına yönelik 53 adrese 573 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı. Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 53 zanlı yakalandı. Yollardaki uygulamada ise farklı suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Adreslerde, 7 dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, samanlık ve çaydanlığa gizlenmiş uzun namlulu silah ile uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda, 6 uzun namlulu silah, ruhsatsız 32 tabanca ve 11 av tüfeği, 24 şarjör, bu silahlara ait 2 bin 233 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için il jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA