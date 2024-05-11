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Şanlıurfa'da deprem sonrası yapılan çalışmalar toplantıda değerlendirildi

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Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yapılan çalışmalar, Vali Hasan Şıldak başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, deprem sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları, yer seçimi ve yerinde dönüşüm işlemleri, kalıcı konut yapım süreçleri gibi konular ele alındı.

Şanlıurfa'da deprem sonrası il genelinde yapılan çalışmalar düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremler sonraki kentte yapılan çalışmalar görüşüldü.

Vali Şıldak, toplantıda, vatandaşların taleplerine hassasiyet gösterilmesini isteyerek, "Deprem sonrası yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları, yer seçimi ve yerinde dönüşüm işlemleri, şehir merkezleri ve kırsal mahallelerdeki kalıcı konutların yapım süreçleriyle ilgili çalışmaları değerlendirdik. İlimizde depremin hasarlarının ortadan kaldırılması, yaralarının sarılması konusunda bütün kurumlarımızla birlikte titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Şıldak Şanlıurfa Deprem Politika Güncel Haberler

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