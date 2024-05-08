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Düğünde maganda kurşunuyla hamile kadının bebeği öldü

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düğünde maganda kurşununun isabet ettiği hamile kadının 3 aylık bebeği hayatını kaybetti. Genç kadının tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düğünde maganda kurşununun isabet ettiği hamile kadının 3 aylık bebeği öldü. Genç kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderbeyli mevkisinde meydana geldi. Bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. yaralandı. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Genç kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. ve C.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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