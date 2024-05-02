DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıydı. Bu yapılmadığı için Saraçhane karıştı ve göstericiler ile polis çatıştı." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da yaşanan olaylara değinerek, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Saraçhane'deki gerginliği anımsatan Gergerlioğlu, "Geleneksel olarak kutlanan Taksim kutlamalarına izin verilmedi. Taksim'de kutlansaydı hiçbir şey olmayacaktı. AK Parti iktidarı daha önce Taksim'deki kutlamalara izin vermişti ve hiçbir şey olmamıştı. Dün izin verilmediği için Saraçhane'de lüzumsuz gerginlik yaşandı. Bunları doğru bulmuyoruz. İktidar özgürlük alanlarını açmalı ve 1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıydı. Bu yapılmadığı için Saraçhane karıştı göstericiler ile polis çatıştı." diye konuştu.

Gergerlioğlu, seçim bölgesi Kocaeli ve Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs kutlamalarının güzel geçtiğini, özgürlük ve haklar kısıtlanmayınca bir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

"Genç avukatlar geçimini sağlayamaz hale geldi"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da düzenlediği basın toplantısında avukatların sorunlarını anlattı.

Avukatlara yönelik şiddet vakalarının kritik boyutlara geldiğini dile getiren Ayan, "Avukatlar kimi zaman müvekkilleri kimi zaman baktıkları davalarda husumetli oldukları taraflarca kimi zaman da kolluk kuvvetleri tarafından darp ve şiddete maruz kalmaktadır." dedi.

Ayan, avukatlar arasında intihar vakalarının giderek arttığını; bunun başlıca nedeninin ekonomik sorunlar ile her yerde açılan hukuk fakülteleri ve artan kontenjanlar olduğunu savundu.

Türkiye'de şu anda 113 hukuk fakültesi bulunduğunu ve bu okulların her yıl 20 bine yakın mezun verdiğini aktaran Ayan, "0-5 yıl arası kıdeme sahip genç avukatlar geçimini sağlayamaz hale geldi. Mevcut avukatların yarısı olan genç avukatların pek çoğu ofis açamıyor, ofis giderlerini karşılayamıyor, SGK primlerini yatıramıyor." ifadesini kullandı.