Manisa FK Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak: Güzel bir sezonu geride bıraktık

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilen Manisa FK'da Teknik Direktör Nevzat Dinçbudak güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in son maçında Manisa FK deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-0 yenildi. Maç sonunda açıklamada bulunan Teknik Direktör Nevzat Dinçbudak, futbol olarak güzel bir sezonun geride kaldığını belirtti. Şanlıurfaspor'u da tebrik eden Dinçbudak, "Öncelikle Şanlıurfaspor'u kutluyorum. Tabii 6 maçlık serüvenimizde biz de geçen hafta bu ligde kalmayı başarmıştık. Oyuncularımızı kutluyorum. Güzel ve çekişmeli bir lig olduğunu düşünüyorum bu sezonun çünkü son haftaya kadar düşen takımın belli olmadığı, play-off'a kalacak takımın belli olmadığı, futbol severlere güzel bir sezon seyrettirdiler diye düşünüyorum. Tabi burada önemli olan skor noktasında biz bu gün istediğimizi alamadık. Şanlıurfaspor kazandı ve istediğini almış oldu. Buradan özellikle Göztepe ve Eyüp takımına Süper Ligde başarılar diliyorum, kutluyorum. Kümede kalan takımları iyi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Play-off'tan çıkacak üçüncü takıma da şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA