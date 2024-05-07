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Şanlıurfa'da 22 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 22 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta, 22 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları çerçevesinde dün gece şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada, poşetler içerisinde 22 kilo 700 gram skunk ele geçirdi. Aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, ekiplerce gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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