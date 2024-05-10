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Şanlıurfa'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde plakasız motosikletin sürücüsü, kaza sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Evren Sanayi Sitesi 9. sokakta M.Ö'nün kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüyü Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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