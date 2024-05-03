Siverek'te Otomobil Çarpışması: Yaralılar Var
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Cuma Cemil Ayazgök (68) idaresindeki 01 AKM 129 plakalı otomobil, kırsal Büyüktepe Mahallesi yakınlarında Sefer Abdal (36) yönetimindeki 02 ACU 961 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücülerin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.