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Yağmur sonrası damda mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan yağmur sonrası evlerinin damında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yağmur sonrası damda mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan yağmur sonrası evlerinin damında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Budaklı Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bölgede olumsuzluklar yaşandı. Yağmur suyunun evlerinin önünde ve bahçesinde birikmesi sonucu dama çıkmak zorunda kalan Adile ve Cuma Yıldız çifti, komşularından yardım istedi. Yaşlı çifte ulaşamayan komşuları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kepçenin ağzına binip yaşlı çiftin yanına gitti. Yaşlı çifti de kepçenin ağzına bindiren ekipler, mahsur kaldıkları yerden kurtararak yere indirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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