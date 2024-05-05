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Şanlıurfa'da Yüzlerce Ton Saman Balyası Yanarak Küle Döndü

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde İzzet Şenateş'e ait yüzlerce ton saman balyası henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonucunda büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yüzlerce ton saman balyası yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Aydın Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, İzzet Şenateş'e ait yüzlerce tondan oluşan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken vatandaşlar da iş makineleri yardımıyla balyaları alevlerden uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın ise devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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