Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfaspor Manisaspor'u 2-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Ligde Şanlıurfaspor, kendi evinde karşılaştığı Manisaspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Paixao ve Barış Ekincier'in attığı gollerle Şanlıurfaspor, üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Ligde Şanlıurfaspor son maçta kendi evinde karşılaştığı Manisaspor'u 2-0 yendi.

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Amar Begiç'in vuruşunda kaleye giden topu Alberk Koç göğsüyle çizgi üzerinden çıkarttı. Şanlıurfasporlu futbolcuların elle müdahale beklentisi sonrası VAR ile görüşen hakem devam kararı verdi.

12. dakikada Harris'in pasında topla buluşan Muhammed Enes Kiprit, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Defans ile girdiği ikili mücadele sonrası topa son anda dokunan Enes, direğin dibinden auta gönderdi.

34. dakikada Dening'in ortasında topa iyi yükselen Paixao'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

88. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Paixao'nun vuruşunu kaleci kurtardı.

90. dakikada ceza sahasının dışından aşırtma bir vuruş yapan Barış Ekincier, topu ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Salim Mazlum

Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo, Muhammet Enes Kiprit (Adem Eren Kabak dk. 52), İshak Çakmak, Paixao, Mehmet Yiğit, Harris (Landel dk. 88), Dening (Balde dk. 77), Semih Karadeniz, Amar Begiç (Barış Ekincier dk. 88), Barış Gök

Yedekler: Tokotaev, Aydın Bağ, Cumali Bişi, Hüseyin Erkan, Tolga Ünlü, Yusuf Baturay

Teknik Direktör: Cahit Arslan

Manisaspor: Erhan Erentürk, Eduart Rroca (Burak Altıparmak dk. 60), Mohamed Ofkır (Bekir Karadeniz dk. 77), Kerim Frei (Sertan Tashkyn dk. 76), Kazım Can Kahya, Bedirhan Altuntaş, Kerem Arık, Alberk Koç (Alp Ada Abay dk. 46), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Lima (Doğukan Emeksiz dk. 46)

Yedekler: Eren Karataş, Daniel Graovac, Demba Diallo, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Goller: Paixao (dk. 34), Barış Ekincier (dk. 90) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Muhammet Ensar Akgün, Lima, Eduart Rroca (Manisaspor), Mehmet Yiğit, Amar Begiç, Barış Ekincier (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Manisaspor Şanlıurfa Spor Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! 11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek!
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title