Şanlıurfaspor Manisaspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Ligde Şanlıurfaspor, kendi evinde karşılaştığı Manisaspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Paixao ve Barış Ekincier'in attığı gollerle Şanlıurfaspor, üç puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Ligde Şanlıurfaspor son maçta kendi evinde karşılaştığı Manisaspor'u 2-0 yendi.
Maçtan Dakikalar
8. dakikada Amar Begiç'in vuruşunda kaleye giden topu Alberk Koç göğsüyle çizgi üzerinden çıkarttı. Şanlıurfasporlu futbolcuların elle müdahale beklentisi sonrası VAR ile görüşen hakem devam kararı verdi.
12. dakikada Harris'in pasında topla buluşan Muhammed Enes Kiprit, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Defans ile girdiği ikili mücadele sonrası topa son anda dokunan Enes, direğin dibinden auta gönderdi.
34. dakikada Dening'in ortasında topa iyi yükselen Paixao'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
88. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Paixao'nun vuruşunu kaleci kurtardı.
90. dakikada ceza sahasının dışından aşırtma bir vuruş yapan Barış Ekincier, topu ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Salim Mazlum
Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo, Muhammet Enes Kiprit (Adem Eren Kabak dk. 52), İshak Çakmak, Paixao, Mehmet Yiğit, Harris (Landel dk. 88), Dening (Balde dk. 77), Semih Karadeniz, Amar Begiç (Barış Ekincier dk. 88), Barış Gök
Yedekler: Tokotaev, Aydın Bağ, Cumali Bişi, Hüseyin Erkan, Tolga Ünlü, Yusuf Baturay
Teknik Direktör: Cahit Arslan
Manisaspor: Erhan Erentürk, Eduart Rroca (Burak Altıparmak dk. 60), Mohamed Ofkır (Bekir Karadeniz dk. 77), Kerim Frei (Sertan Tashkyn dk. 76), Kazım Can Kahya, Bedirhan Altuntaş, Kerem Arık, Alberk Koç (Alp Ada Abay dk. 46), Bartu Göçmen, Muhammet Ensar Akgün, Lima (Doğukan Emeksiz dk. 46)
Yedekler: Eren Karataş, Daniel Graovac, Demba Diallo, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
Goller: Paixao (dk. 34), Barış Ekincier (dk. 90) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Muhammet Ensar Akgün, Lima, Eduart Rroca (Manisaspor), Mehmet Yiğit, Amar Begiç, Barış Ekincier (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA