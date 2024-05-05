Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektriğin olmadığı, suyun ise taşımalı olarak götürüldüğü bölgeye giden gönüllüler, göçer çocuklara oyuncak sürprizi yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup gönüllü genç, topladıkları oyuncaklarla göçer çocuklara sürpriz yaptı. Elektriğin olmadığı, suyun ise tankerlerle taşındığı kırsal Ensar Mahallesi'ne bağlı Mengalan bölgesine giden gençler, bir gün boyunca çocuklarla oyunlar oynadı. Gençlerle birlikte bölgeye giden müzisyenler de çocuklara mini konser verdi. Türk bayrakları dağıtılan çocukların yüzleri de renk renk boyandı.

Ağabey ve ablalarıyla çeşitli oyunlar oynayan çocuklara oyuncaklar hediye edildi. - ŞANLIURFA