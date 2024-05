Adıyaman'da kaybolan kuzenler Şanlıurfa'da bulundu

Adıyaman'da, biri 14 diğeri 16 yaşında olan iki kuzen, kaybolduktan 4 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu.

Şahabettin ve Ayten Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Taha Yoldaş K-2 konteyner kentte, Muhittin ve Ayşe Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Salih Demir ise K-19 konteyner kentten 4 gün önce ayrılmış ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı.

Kimseye her hangi bir şey söylemeden kaldıkları konteynerden ayrılan Taha ve Salih isimli iki kuzenin bulunması için durum hem polis ekiplerine hem de İhlas Haber Ajansına bildirilerek haber yapılmıştı. Haberlerin her yerde yayımlanması sonrası arandıkları ve ailesinin ise merakta kaldığını gören kuzenler, ailelerini arayarak Şanlıurfa'da olduklarını belirtti. Her iki kuzenin ailesi Şanlıurfa'da bulunan çocuklarını gidip alarak Adıyaman'a geri döndü.

Sağlık durumları iyi olan her iki kuzenin kaybolmadan önceki gün eve gitmekte geciktikleri ve geciktiklerinden dolayı ailelerinin kızabilme korkusuyla evden uzaklaştığı ilk iki gün Adıyaman'da, geriye kalan 2 günü ise Şanlıurfa'da geçirdikleri öğrenildi. - ADIYAMAN