İSTANBUL'DA YILIN İLK 5 AYINDA 7 BİN 788 YANGIN ÇIKTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL'DA YILIN İLK 5 AYINDA 7 BİN 788 YANGIN ÇIKTI

İstanbul'da 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, 7 bin 788 yangın çıkarken, bunların yüzde 67,9'u Avrupa Yakası, yüzde 32,1'i ise Anadolu Yakasında görüldü.

İSTANBUL'DA YILIN İLK 5 AYINDA 7 BİN 788 YANGIN ÇIKTI
20.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:13
İstanbul'da 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, 7 bin 788 yangın çıkarken, bunların yüzde 67,9'u Avrupa Yakası, yüzde 32,1'i ise Anadolu Yakasında görüldü.  Anadolu Yakasında en fazla yangın Pendik'te, Avrupa yakasında ise Esenyurt'ta çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerinden yararlanarak hazırladığı Haziran 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni'ni yayınladı. Bültende şu sonuçlara yer verildi:

"İstanbul'da 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, 7 bin 788 yangın gerçekleşirken, bunların yüzde 67,9'u Avrupa, yüzde 32,1'i Anadolu yakasında görüldü.  Anadolu yakasında en fazla yangın Pendik'te, Avrupa yakasında ise Esenyurt'ta meydana gelirken; Adalar, Şile ve Bakırköy en az yangın yaşanılan ilçeler oldu. Yangına ortalama müdahale süresi 5 dakika 23 saniye olarak kaydedildi. İlk beş aylık dönemde, en fazla ocak, en az yangın mayıs ayında gerçekleşti. Toplam yangınların yüzde 34,3 sigara nedeni ile meydana geldi. Sigara ve elektrik yangınları, toplam yangınların yaklaşık yüzde 65'ini oluşturdu. 123 istasyonda, 4 bin 244 profesyonel ve 361 gönüllü itfaiyecinin hizmet verdiği İstanbul'da, 3 bin 640 kişiye bir profesyonel itfaiyeci düşüyor"

GEÇEN YILIN İLK 5 AYINA GÖRE YÜZDE 2 AZALMAİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da, 2019 yılında toplam 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2019 yılı ilk beş aylık döneminde bu sayı 7 bin 980 olarak kaydedildi. 2020 yılının ilk beş ayında meydana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 7 bin 788 olarak kaydedildi. 2019 yılında İstanbul'daki yangınların yüzde 69,7'si Avrupa yakasında, yüzde 30,3'ü ise Anadolu yakasında meydana geldi. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, Anadolu yakasındaki 2 bin 502 yangın toplam yangınların yüzde 32,1'ini; Avrupa yakasındaki 5 bin 286 yangın ise yüzde 67,9'unu oluşturdu. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, Anadolu yakasında en fazla 341 yangın ile Pendik, en az 22 yangın ile Adalar'da gerçekleşti. Avrupa yakasında, en fazla 409 yangın ile Esenyurt, en az 81 yangın ile Bakırköy'de meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

YANGIN NEDENİ OLARAK SİGARA İLK SIRADAYapılan açıklamada yangınların en çok sigaradan çıktığı belirtilerek,"2020 yılının ilk beş aylık döneminde, sigara nedeni ile 2 bin 670 (toplam yangınların yüzde 34,3'ü), elektrik nedeni ile 2 bin 382 (toplam yangınların yüzde 30,6'sı) ve kasıt nedeni ile 552 (toplam yangınların yüzde 7,1'i) yangın meydana geldi. Çocukların ateşle oynaması ile 128 (yüzde 1,6) ve parlama nedeni ile 120 (yüzde 1,5) yangın çıktı. Sigara yangınlarında en fazla Küçükçekmece (191), Arnavutköy (173) ve Gaziosmanpaşa (159) ilçeleri yer aldı. Sigara yangınlarının en az görüldüğü ilçeler ise Adalar (4), Silivri (13) ve Şile (15). Bu yılın ilk 5 ayında en fazla sigara yangını Ziya Gökalp (Başakşehir-76) ve İnönü (Küçükçekmece-47) mahallerinde oldu. Bu mahallelerin dışında Halkalı Merkez'de (Küçükçekmece) 46, Aydınlı'da (Tuzla) 44 ve Güvercintepe (Başakşehir) mahallesinde 43 yangın geçekleşti" denildi.

2020'NİN İLK 5 AYINDA KİLOMETREKAREYE ORTALAMA 1,5 YANGINYapılan açıklamada 2020 yılının ilk 5 ayında kilometrekareye ortalama 1,5 yangın düştüğü belirtilerek,"İstanbul'da 2019 yılında kilometrekareye düşen ortalama yangın sayısı 4,2 olurken, 2020 yılının ilk beş ayında 1,5 oldu. 2019 yılında, ilçe düzeyinde kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Fatih (67,9), Gaziosmanpaşa (55,4) ve Güngören (52); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Şile (0,2), Çatalca (0,3) ve Silivri (1,2) olarak kaydedildi. 2020 yılına gelindiğinde, kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Gaziosmanpaşa (24,6), Fatih (22,8) ve Beyoğlu (18,7); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Çatalca (0,1), Şile (0,1) ve Silivri (0,3) olarak sıralandı" denildi.  

İTFAİYE ARACININ YANGINA ORTALAMA MÜDAHALE SÜRESİ 5 DAKİKA 23 SANİYE

Yapılan açıklamada itfaiye aracının yangına ortalama müdahale süresinin detayları da yer aldı. O detaylar, "İtfaiye aracının yangına ortalama müdahale süresi en fazla olan ilçeler Şile (8 dakika 2 saniye), Silivri (7 dakika 39 saniye), Beykoz (7 dakika 25 saniye) ve Çekmeköy (7 dakika 22 saniye) oldu. Ortalama müdahale süresi Adalar'da 2 dakika 49 saniye, Fatih'te 3 dakika 45 saniye, Güngören'de 4 dakika 6 saniye ve Bahçelievler'de 4 dakika 22 saniye olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde en fazla yangın ocak ayında (1860), en az yangın mayıs ayında(1148) gerçekleşti. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde ise en fazla yangın mart ayında (1863), en az yangın şubat ayında(1344) gerçekleşti. Ayrıca 2019 yılında, 4 bin 966 konut, 179 fabrika ve bin 630 araç yangını meydana geldi. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde 2 bin 258 konut yangını meydana gelirken, 2020 yılı ilk beş aylık döneminde yüzde 11 azalışla 2 bin 4 oldu. Fabrika yangını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalışla 59 olarak gerçekleşti. Orman fundalık yangını ise yüzde 53 artışla 29 olarak kaydedildi" olarak sıralandı.

- Esenyurt

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm Haber
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Haber
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adını yazdıracak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adını yazdıracak ilk Türk oldu
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Hakkari'de görülen çekirgeler hem etçil hem de otçul olmasıyla korkutuyor
Hakkari'de görülen çekirgeler hem etçil hem de otçul olmasıyla korkutuyor
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Halife Hafter Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Emre Kınay Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Lgs Türk Milli
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA YILIN İLK 5 AYINDA 7 BİN 788 YANGIN ÇIKTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 11:14:53. #1.15#
title