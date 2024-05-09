Lüleburgaz'da Mutfak Yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde mutfak yangını çıktı. Ocaktaki yemek mutfağı yaktı.

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde bulunan Yılmaz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale etti ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada ocaktaki yemek sebebiyle başlayan yangın mutfağa yayıldı.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ