Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Kayseri Çarşısı'ndaki Yangın İçin Desteğe Hazır

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak'ın Erbil kentindeki Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın nedeniyle "her zaman olduğu gibi desteğe hazır olunduğu" açıklaması yaptı.

Başkonsolosluk, X sosyal medya platformundan, 5 Mayıs'ta çıkan yangın nedeniyle çok sayıda iş yerinde ağır hasar oluşan Kayseri Çarşısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, "Erbil'in yüzyıllara dayanan kültür mirası, tarihi Kayseri Çarşısı'ndaki yangınla yüreğimiz de yandı. Çarşıyı ziyaret ederek durumu yerinde inceledik; her zaman olduğu gibi desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Türkiye'nin Başkonsolos Vekili Erman Topçu'nun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve Erbil Valisi Ümit Hoşnav ile çarşıda incelemelerde bulunduğu ve esnafla bir araya geldiği anların fotoğraflarına yer verildi.