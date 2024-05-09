Kahramanmaraş'ta müstakil bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kahramanmaraş'ta müstakil bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki bir ikametin mutfak kısmında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası çıkan dumandan etkilenen ev sahibi kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ