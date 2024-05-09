Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta müstakil bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası ev sahibi kadın hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumu iyi.

Kahramanmaraş'ta müstakil bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki bir ikametin mutfak kısmında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası çıkan dumandan etkilenen ev sahibi kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş İtfaiye Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title