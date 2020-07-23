İşçi aracısıydı üretici oldu
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İşçi aracısıydı üretici oldu

Adıyaman'da, başka illere mevsimlik tarım işçileri götürerek aracılık yapan Hamdi Çiçek kiraladığı tarlaya patates ekerek, işçileri kendi tarlasında çalıştırmaya başladı.

İşçi aracısıydı üretici oldu
23.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:23

Adıyaman'da, başka illere mevsimlik tarım işçileri götürerek aracılık yapan Hamdi Çiçek kiraladığı tarlaya patates ekerek, işçileri kendi tarlasında çalıştırmaya başladı.

Adıyaman'dan patates için Niğde, Sivas ve Konya'ya, pamuk için Adana'ya, fındık için Karadeniz'e, kaysı için Malatya'ya yıllarca mevsimlik işçi götüren Hamdi Çiçek, işçileri bu kez kendi kiraladığı tarlasında çalıştırıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Zeytinli köyünde gecen yıl 150 dönümlük alanda deneme ekimi yapan ve başarılı olan Çiçek, bu yıl 250 dekarlık alanda cipste kullanılan patates ekti. Yaklaşık 4 ton verim beklenirken Konya'da bir işletme ile anlaşan Hamdi Çiçek, bu ürünleri oraya gönderiyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, hasat yapılan patates tarlasında işçiler ve üreticiye kolaylıklar ve bol kazanç diledi. Nurettin Kıyas, Adıyaman toprağının bakir olduğunu dile getirerek, "Adıyaman özellikle nematot açısından çok bakir bir alan ve nematot yok. Patates biliyorsunuz hastalık acısından hassas bir bitki. Dolayısıyla Adıyaman bu anlamda biraz daha bakir bir alan olduğu için özellikle patates sanayisinin yeni gözdesi olabilir. Bu çiftçimiz geçen yılda bir 150 dekar kadar bir alan ekmişti bu yıl 250 dekar bir alan ekti. Burada yaklaşık 4 ton bir verim beklemekteyiz. Adıyaman'da Samsat, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde yaklaşık 4 bin dekarlık alanda patates ekiliyor. Burada daha önceden çalışan kadın çiftçilerimiz başka illere işçi olarak gitmekteydi. Şu anda kendi köyünde, hatta kendi tarlalarında, kendi emekleriyle para kazanmaya başlamışlar. Bu bizim açımızdan önemlidir. Adıyaman özellikle tarım işçisi açısından sürekli göç veren bir il olduğu için bu tarz üretimlerle hem göçü durduracak hem de tersine komşu illerimizden göç alabilecek bir il olacaktır" dedi.

Üretici Hamdi Çiçek ise Konya'da bir işletme ile anlaştığını ve ürünleri oraya pazarladığını belirterek, "Ben daha önce başka illere işçi götüren, patates çavuşluğu yapan bir kişiydim. Her yıl Sivas'a, Konya'ya, Ereğli'ye falan gidiyordum. Bende tarlaya patates ekeyim dedim. Konya'daki fabrikaya durumu ilettim. Onlarda çiftçi aradıklarını söyleyerek, memnun oldular. Bu tarlayı kiraladım. Elçilikten üretici oldum" ifadelerini kullandı.

İşçiler de başka illere gitmektense kendi memleketlerinde çalışmaktan memnun olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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