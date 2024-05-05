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Adıyaman'da Ev Yangınında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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Adıyaman merkezinde bulunan bir evin çatı kısmında çıkan yangında, ev sahibi Kemal Bozat ile eşi Şengül Bozat dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da bir evin çatı kısmında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26105 Sokak'ta bulunan Kemal Bozat'a ait 2 katlı ikametin çatı kısmında yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sakinleri alevlere müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, ev sahibi Kemal Bozat ile eşi Şengül Bozat, dumandan etkilendi. Bozat çiftine ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Bozat çifti daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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