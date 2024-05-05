Çatıda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir evin çatı kısmında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26105 Sokak içerisinde bulunan Kemal Bozat'a ait 2 katlı ikametin çatı kısmında yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sakinleri alevlere müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken ev sahibi Kemal Bozat ile eşi Şengül Bozat, dumandan etkilendi. Bozat çiftine ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Bozat çifti daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ise yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.