Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde 02 ADC 542 plakalı otomobiliyle ara sokaktan caddeye giriş yapmak isteyen Osman Karaavcı için diğer araç sürücüleri durarak yol verdi. Trafiğin durmasıyla birlikte Osman Karaavcı, caddeye giriş yaptığı esnada duran trafiğe aldırış etmeden araçların aralarından hızla gelen 2 motosiklet, peş peşe otomobile çarptı.

Çarpışma anı kameralara yansıdı

Meydana gelen kaza anı başka bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan toplam 3 kişi sağa sola savruldu. Meydana gelen kazada motosikletlerde bulunan Abdullah Cüneyt, Yusuf Muhammed El Şehy ve Abdullah Neddef yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN