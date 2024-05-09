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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman'da öğrencilerle buluştu

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Alper Gezeravcı, Adıyaman'da düzenlenen bir programda öğrencilere uzayda yaşadığı deneyimi anlattı ve Türkiye'nin uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman'da öğrencilerle bir araya geldi.

Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Gezeravcı, öğrencilere uzayda yaşadığı deneyimi anlattı.

Devletin güçlü iradesiyle gerçekleşen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk insanlı uzay misyonuna dahil olduğunu ve bu görevi tamamlamanın haklı gururunu yaşadığını söyleyen Gezeravcı, uzay istasyonunda gerçekleştirdiği bilimsel deneyler hakkında da bilgi verdi.

Milli Uzay Teknolojisi projesi kapsamında önemli çalışmaların yapıldığını anlatan Gezeravcı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilk uzay deneyimi için yapılan seçmelere tek seferde 36 bin vatandaşımız başvurdu. 27 ülkeden oluşan çatı organizasyon olan Avrupa Uzay Ajansı astronotlarını seçip uzaya gönderiyorlar. Ülke olarak biz bu aşamayı tamamladık. Şimdi 2026-2028 arasında kendi roketimizle, kendi hibrit motorumuzla aya gitme planımız var. Şu anda hibrit motoru yapabilen dünyadaki 4 ülkeden bir tanesiyiz. Bu konuda devletimiz önemli süreçler yürütüyor."

Daha sonra Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Güncel

Alper Gezeravcı Adıyaman Türkiye Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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