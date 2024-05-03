Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Özcan idaresindeki 02 DD 981 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Rampası yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ali Özcan ile otomobilde bulunan Mehmet Gürbüz yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN