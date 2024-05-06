Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 119,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 119,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.