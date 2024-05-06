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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 119,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 119,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Kahta Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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