Adıyaman'da Engeliler Haftası Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Adıyaman'da, 10-16 Mayıs Engeliler Haftası düzenlenen kortej yürüyüşü ile kutlandı.

Kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, engelliler ve çok sayıda kişi Adıyaman'ın kent merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde başlayan Demokrasi Parkı önüne kadar yapılan kortej yürüyüşünde engelli vatandaşların günü kutlandı.

Yürüyüş sonrası Demokrasi Parkı önüne gelen Adıyaman Valisi Osman Varol, engelli vatandaşlarla tek tek selamlaşarak onlarla sohbet etti. Vali Varol daha sonra engelli vatandaşların yaptığı el emeği ürünlerin sergilendiği sergiyi gezdi.

Vali Varol daha sonra Engelliler Haftası dolayısıyla 6 Şubat asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu uzuv kaybı yaşayan depremzede vatandaşlar için Altınşehir Mahallesinde kurularak özel dizayn edilip barınma ile birlikte bünyesinde fizik tedavi hizmeti de veren Gün Işığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Fizik tedavi merkezi hakkında bilgi alan ve birtakım incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, buradaki vatandaşlarla da sohbet ederek birlikte zaman geçirdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, "Şimdi Engelliler Haftası öncelikle engelli vatandaşlarımız bizler için çok önemli, kıymetli ve onların hayatın günlük akışı içerisinde yer alabilmeleri ve her türlü ihtiyaçlarını karşılaya bilmeleri için de devletimizin yürüttüğü bir çok program birçok çalışma ve imkan var. Bugün sabahtan bu yana Engelliler Haftası kapsamında yapılan programlara iştirak ediyoruz. Bir tanesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi ve ardından engelli kardeşlerimizin el emeği olan bir takım ürünlerin sergilendiği güzel bir sergi alanını vatandaşlarımızla birlikte gezme imkanı bulduk. Orada engelli kardeşlerimizle selamlaştık. Sonrasında da Adıyaman'ımızda özellikle büyük afetten sonra fiziksel olarak hasar gören ambute olan veya fiziksel sorunlu izleri kalan vatandaşlarımızın rahatlıkla hayatını idame ettirebilmeleri için oluşturduğumuz ve arkadaşlarımızın gün ışığı diye adlandırdığı özel barınma merkezine geldik. Burası geçici bir barınma merkezi bir konteyner kent aslında ama buranın özelliği şudur, burada sadece depremde fiziksel hasar gören ve özel tedaviye ihtiyacı olan vatandaşlarımız kalıyor ikamet ediyor. Burada her türlü imkanları var, konteynerleri da özel dizayn edilmiş şekilde. Önlerinde çok geniş alanlar var, yeşil alanlar var, imkanlar var kafeleri var. ve en önemlisi de sağlık müdürlüğümüze açtırdığımız bir rehabilite merkezimiz var. Burada kalan vatandaşlarımız da bir çoğu engelli. Bu engelli vatandaşlarımız hem burada rahat bir şekilde hayatlarını idame ediyor hem çeşitli sosyal imkanlardan istifade ediyorlar. Eğitimle ilgili bir takım imkanlardan istifade ediyorlar. ve aynı zamanda burada uzmanlarımız tarafından rehabilitasyonları, fizik tedavileri gerçekleştiriliyor. Gün ışığı kenti gerçekten örnek bir çalışma. Bugün Engelliler Haftası münasebetiyle burada kalan vatandaşlarımızı da ziyaret etme imkanı bulduk. Bundan sonrasında da aslında belirli konulara özel günler, özel haftalar ayrılması o konunun aslında 365 gün anılması gerekilen özel bir konu olduğunu da gösterir. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımız bizlerde sadece bir gün yada bir haftada hatırlanan değil hayatın her alanında her gün, her dakika onlar için bir şeyler yapmamız gereken hayatı kolaylaştırmamız gereken hayatın normal akışına dahil etmemiz gereken vatandaşlarımızdır. Bizlerde bunun için çalışma gayretiyle devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN