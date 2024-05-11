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Başkan Bulucu'dan Anneler Günü mesajı

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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yılın her gününü Anneler Günü olarak bile kutlasak yine de annelerin hakkının ödenmeyeceğine dikkat çeken Başkan Emrah Bulucu, "Yüce dinimiz İslam'da annelere ve annelik makamına sürekli övgüler dizilmiş, annelerin birer cennetin anahtarı olduğu ifade edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diye buyurarak, annelerin aslında kurtuluşa giden yol olduğunu anlatmıştır. Sadece anneler gününde değil ne her gün anneler günü olsa bile anne hakkını ödeyemeyiz. 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz yüzlerce annelerimiz oldu. Evlatlarını kaybeden belki de yıllarca kucağına almayı beklediği evladını deprem yitiren annelerimiz oldu. Bu acının tarifi imkansız. Ziyaret ettiğimiz birçok ailelerde öyle trajediler var ki insanın boğazı düğümleniyor. Evladını kaybeden annelerimize ve annesini kaybeden tüm vatandaşlarımıza Rabbim sabır versin. Mekanları cennet olsun. Bizleri derinden sarsan bir başka trajedi de Gazze'de yaşanıyor. Anne olduğunu göremeden, karnında bebeği ile ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler. Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. BM'nin kadın biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BM ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi 'Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz' Yaşanan tüm zulme, acıya, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli annelere selam olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Anneler Günü'nü kutluyor, başta depremde evladını kaybeden annelerimiz, şehit annelerimiz, Filistinli annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, ahirete göç etmiş olan annelerimize de, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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