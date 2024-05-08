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Adıyaman'da 10 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman'da devriye görevi yapan polis ekipleri, M.S. isimli şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde şahsın 10 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklandı.

Adıyaman'da 10 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği M.S., isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde 10 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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