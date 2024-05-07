Gümüşhane ve Giresun GSB Yurtlarında Kalan Öğrenciler Adıyaman'ı Ziyaret Etti

Gümüşhane ve Giresun İl Müdürlüğüne bağlı GSB yurtlarında kalan öğrenciler çevre faaliyetleri kapsamında Adıyaman'ı ziyaret etti.

2023-2024 Öğretim yılı içerisinde öğrencilerin "Çevre faaliyetlerinde" etkin rol almalarını sağlamak, yaşadığı çevreye karşı duyarlılıklarını daha da artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden öğrenciler adına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Adıyaman'a gelen gençler, deprem şehitliğini ziyaret ettikten sonra Perre Antik Kenti ve Gazihandede mesire alanında bulunan ağaçlara kuş evleri ve kuş sulukları takarak mesire alanında gönüllü çevre temizliği yaptı.

Yapılan gezilerle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Bakanlığımıza ait yurtlarda kalan öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmek, bedensel, ruhsal, kişisel, sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak, yeteneklerini geliştirmek, milli, manevi ve insani değerleri tanımalarına yardımcı olmak amacıyla eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri alanlarda faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bütün bu faaliyetlerimizin yanı sıra gençlerimizin daha yeşil bir dünya duyarlılığıyla hareket edebilmeleri, günümüzde küresel bir sorun haline gelen çevre problemlerine yönelik olarak farkındalıklarının artırılması ve çevre sorunlarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen canlılara dikkatlerinin çekilmesi için farklı projelerde yapılıyor. İlimizi ziyaret eden gençlerimizin de bu duyarlılık içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN