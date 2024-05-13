Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da traktör yüklü tır şarampole devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu traktörler karayoluna saçıldı. Kazada karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu traktörler karayoluna saçıldı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan A.K. idaresindeki 68 BR 038 plakalı traktör yüklü tır, Çatalağaç köyü Durak mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada tır dorsesinde bulunan traktörler karayoluna saçıldı. Bir süre karayolu trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Karayoluna saçılan traktörler iş makineleri yardımıyla karayolunda kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Gölbaşı Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title