İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Adıyaman Down Sendromlular Derneği tarafından yürütülen +1 Değerliyiz Projesi kapsamında down sendromlu bireylere bisiklet dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Down Sendromlular Derneği bünyesinde oluşturulan Bisiklet Kulübü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde down sendromlu bireyler 2 ay süre ile eğitim alacak. Bisiklet sürebilmek için özel eğitim alacak olan down sendromlu çocuklar, aldıkları eğitim sonrasında düzenlenecek olan özel sporcular arası bisiklet yarışmaları etkinliklerine katılım sağlayacak.

Bisiklet dağıtım törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Down Sendromlular Dernek Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, down sendromlu sporcular ve aileleri katıldı.

+1 Değerliyiz Projesi kapsamında Down Sendromlu bireylere bisikletlerini veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Bizim buradaki amacımız, güçlü toplum ve güçlü Türkiye'nin öne çıkması konusunda tüm gençlerimizin ve özel gereksinimli bireylerin kurumumuzun tüm imkanlarından 24 saat faydalanmalarını sağlamaktır. Engelliler Haftası etkinliklerimizden bir tanesi yine bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Down Sendormlular Derneği ile işbirliği içerisinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projemizde bugün çocuklarımızla beraberiz. İnşallah çocuklarımız bisiklet eğitimi ile beraber kurumumuz içerisinde bünyesinde her zaman olduğu gibi bugünde bisiklet branşı ile tanışıyorlar. Her dönem olduğu gibi çok farklı branşlar eğitim sosyal kültürel sporcu branşlarla çocuklarımıza her zaman destek olduğumuz gibi bugünde bisiklet branşı ile tanıştırıyoruz. İnşallah bisiklet eğitimini aldıktan sonra bu branşla ilgili çalışmalarımızı çocuklarımızla eğlenerek devam edecekler. Bundan sonraki inşallah organizasyonlarımızda daha farklı branş ve çalışmalarla beraber olacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız" diye konuştu.