Adıyaman'da kamyon yan yattı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı. Sürücü yara almadan kazayı atlattı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı.
Kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş Karayolu 23. kilometresinde meydana geldi. Abdulkadir A. idaresindeki 27 ACR 461 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Meydana gelen kazayı sürücü yara almadan atlattı. Bir süre trafik akışının aksadığı yol daha sonra ulaşıma tamamen açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN