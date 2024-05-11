Adıyaman'da Anneler Günü Kutlamaları

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde anneler çocukları ile birlikte doyasıya eğlendi.

Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) birlikte organize ettikleri anneler günü kutlamaları Samsat Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, eşi Sevinç Bakan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedir Tekdal, Samsat ÇATOM koordinatörü Ülkü Şener katıldı.

Program kapsamında, anneler ve çocuklarına yönelik olarak floor curling ve bocce müsabakaları düzenlendi. Anaokulu öğrencileri ise gösteri sundu. Dereceye giren yarışmacılara madalyaları takdim edilerek, günün anısına pasta kesildi.

Tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlayan Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN