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Adıyaman Süt Üreticileri Birliği ile Ziraat Bankası Arasında Kredi Desteği Protokolü İmzalandı

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Adıyaman Süt Üreticileri Birliği ile Ziraat Bankası arasında 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında kredi desteği protokolü imzalandı. Proje kapsamında üyelere düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanacak.

Adıyaman Süt Üreticileri Birliği ile Ziraat Bankası arasında 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında kredi desteği protokolü imzalandı.

Adıyaman Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özkan Kılıç, 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' Projesi kapsamında üyelere damızlık hayvan temini ile ilgili 1 milyon TL'ye kadar düşük faizli ve 7 yıl vadeli kredi kullandırma anlaşması imzalandığını söyledi.

Kılıç, kredi kullanım şartlarıyla ilgili, "Asgari 1 yıldır birliğe üye olmak, en az 2 yıldır hayvancılık faaliyetinde bulunmak, süt satışını en az 6 aydır birlik üzerinden yapmak, alacağı hayvanlar ile birlikte en az 10, en fazla 49 hayvana sahip olması, kredi müracaatı doğrudan birliğe yapılacak. Kredi kapsamında öz kaynak katkısı aranmayacaktır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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