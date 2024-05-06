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Adıyaman'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından durdurulan H.E. isimli şahsın üst aramasında 119,44 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen H.E., isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 119,44 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Narkotik Kahta Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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