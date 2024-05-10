Adıyaman'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 farklı adreste yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri M.E.B, A.T ve M.M. isimli şahısların evlerinde arama yaptı.

Aramada 209 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2.60 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 1 adet tabanca, 3 adet fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi.

A.T ve M.M. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN