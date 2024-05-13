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Adıyaman'da Altın Hırsızı Yakalandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir çanta içerisinden altın çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Çalınan altınlar sahibine teslim edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir çanta içerisinden altın çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Girne Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde R.T., isimli kadının çantasında bulunan 40 gram ağırlığında 2 adet burma bilezik, 42 gram ağırlığında 1 adet altın zincir, 3 adet altın yüzük, 1 adet zincir, 1 adet çeyrek altın, üzerinde 6 adet çeyrek altın bulunan zincir bileklik, 1 adet gülen surat ifadeli altın çalındı.

Yaklaşık 300 bin TL değerinde olan altınlarının çalındığını fark eden R.T., polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren kişinin P.G. olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan P.G.'nin çaldığı altınlar yeniden sahibine teslim edilirken şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Kahta Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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