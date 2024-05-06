Kahtalı Mıçe Kansere yakalandı

Kahtalı Mıçe ismiyle ünlenen Mustafa Aslan'ın gırtlak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Sağlık açısından sıkıntılı günler geçiren sanatçının tedavisi devam ediyor.

SEVENLERİNDEN DUA İSTİYOR

Kahtalı Mıçe'nin durumu hakkında bilgi veren Onur Akay, "Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya'da tedavi görüyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" dedi. Sanatçının 6 Şubat depreminde memleketi Adıyaman'da 100'den fazla akrabasını kaybettiği de biliyor.

KAHTALI MIÇE KİMDİR ?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğdu. Mıçe, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı. "Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir. Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.