Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 9. kilometresinde Mustafa K. idaresindeki 23 ABK 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çelik Rampası Mevkiinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN