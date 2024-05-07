Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 9. kilometresinde Mustafa K. idaresindeki 23 ABK 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çelik Rampası Mevkiinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Gölbaşı Yerel Haberler Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title