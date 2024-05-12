Adıyaman'da Sahte Komiser Yakalandı

Adıyaman'da, sahte komiser kimliği ve kurusıkı tabancayla gezen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında devriye görevi yapan yunus polis ekipleri kaldırımda yürüyen bir şahsın belinde silah olduğunu fark etti. Şahsa yaklaşan polis ekipleri şahıstan durmasını ve üst araması yapacaklarını söylemeleri üzerine şahıs polis kimliği gösterdi. Kimliği inceleyen polis ekipleri kimliği sahte olduğunu fark etti. Burada gözaltına alınan şahsın silahında yapılan incelemelerde ise silahın kurusıkı tabanca olduğu anlaşıldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN