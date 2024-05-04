Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman il kırsalında bir evde ruhsatsız silah olduğu bilgisini aldı. Operasyon sonucunda kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 146 fişek ve 3 şarjör ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il kırsalındaki bir evde ruhsatsız silah olduğu bilgisi aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 146 fişek, 3 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.K. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.