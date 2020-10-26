Hatay'da patlama meydana geldi
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Hatay'da patlama meydana geldi

26.10.2020 23:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:12
Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamayla ilgili 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Olay yeri yakınında terk edilmiş araçta inceleme

Patlamanın meydana geldiği caddenin yakınlarında terk edilmiş bir cipi fark eden polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Teröristlerin kullandığı araç olduğu değerlendirilen cip, ekiplerce inceleniyor.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri de sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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