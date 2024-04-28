İskenderun semalarında beliren tanımlanamayan cisimler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim vatandaşlarda merak uyandırdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisimler görüldü. İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi. Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, o cisimleri ilk gördüğümdeki şoku ve heyecanını gizleyemediğini belirtti.

Havaya baktığında 3 cisim gördüğünü ve heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci, "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" ifadelerini kullandı. - HATAY