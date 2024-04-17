İskenderun'da Asayiş Uygulaması: Bin 275 Şahıs ve 1055 Araç Sorgulandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı asayiş uygulamasında; bin 275 şahıs, 1055 araç ve 315 motosiklet sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İskenderun ilçesinde 14 Nisan tarihinde yapılan asayiş uygulamasında; bin 325 şahıs, bin 55 araç ve 315 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 16 şahıs yakalanırken 3 motosiklet trafikten men edilmiştir. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 29 adet fişek, 3 adet captagon hap, 8 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin, 3 gram A.M maddesi, 68 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. - HATAY