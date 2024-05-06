Hatay'da 221 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekipleri tarafından 221 karton kaçak sigara ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 6 Mayıs günü Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi ile İskenderun yolu kesişiminde bulunan konteyner önünde üzeri örtülü bir cisim olduğunu fark etti. Yapılan aramada; 221 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgi olarak şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekipleri tarafından 221 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 6 Mayıs günü Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi ile İskenderun yolu kesişiminde bulunan konteyner önünde üzeri örtülü bir cisim olduğunu fark etti. Yapılan aramada; 221 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgi olarak şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. - HATAY